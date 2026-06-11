В Петербурге безработный пытался проникнуть в квартиру и ранил хозяина ножом

В Петербурге мужчина получил ранение в живот от незнакомца в своей парадной

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на семейную пару, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел вечером 10 июня в парадной дома №212 по Лиговскому проспекту. По предварительным данным, около 21:00 неизвестный пытался проникнуть в одну из квартир.

Из жилища вышел 34-летний мужчина, между ними возник конфликт. В ходе него незваный гость нанес хозяину удар ножом в область живота.

После этого в полицию обратилась прохожая, которая сообщила о нападении на семейную пару. Прибывшие сотрудники полиции задержали пьяного 34-летнего неработающего жителя республики Коми.

Пострадавший с проникающим ножевым ранением брюшной полости был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отношении нападавшего составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Сейчас он содержится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину ударили ножом в спину на автовокзале в Москве.