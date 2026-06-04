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Общество

ВСУ ударили по питающей Запорожскую АЭС тепловой электростанции

МАГАТЭ: запорожская ТЭЦ, обеспечивающая энергией ЗАЭС атакована
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины ударили по Запорожской тепловой электростанции (ТЭЦ), которая обеспечивает энергией ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в X.

«МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию... что... Запорожская тепловая электростанция, распределительное устройство которой обеспечивает подачу электроэнергии на ЗАЭС, сегодня утром (4 июня. — прим. ред.) подверглась массированной атаке», — говорится в сообщении.

30 мая гендиректор «Росатома», куда входит станция, Алексей Лихачев заявил, что боевой дрон попал в здание машинного зала ЗАЭС и детонировал. Оборудование внутри помещения не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. На следующий день ВСУ атаковали транспортный цех станции. Там были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее весь Энергодар остался без света после ночных ударов.

 
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