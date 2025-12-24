Муж 13 лет накачивал жену наркотиками и насиловал вместе с другими мужчинами

Британец насиловал жену под наркотиками и приглашал в дом других мужчин

В Великобритании муж 13 лет подряд накачивал жену наркотиками и насиловал вместе с другими мужчинами. Об этом пишет The New York Times.

Согласно материалам дела, 49-летний Филип Янг из Суиндона попал под суд по обвинению в многолетних сексуальных пытках над собственной женой Джоанн. С 2010 по 2023 год он якобы накачивал 48-летнюю женщину наркотиками, насиловал ее и привлекал к этому пятерых других мужчин.

Джоанн, недавно расставшаяся с супругом, решилась отказаться от анонимности, как и француженка Жизель Пелико, настоявшая на проведении открытого судебного процесса по аналогичному делу против ее мужа.

Янгу вменяют 11 изнасилований, введение веществ для подавления воли, сексуальное насилие с проникновением, вуайеризм, хранение детской порнографии, экстремальную порнографию и распространение свыше 500 непристойных материалов.

Его соучастниками стали пятеро мужчин: 47-летний Норман Максони из Бедфордшира, 46-летний Дин Гамильтон без постоянного места жительства, а также 31-летний Коннер Сандерсон Дойл, 61-летний Ричард Уилкинс и 37-летний Мохаммед Хасан из Суиндона.

Королевская прокуратура и полиция Уилтшира не говорят о деталях расследования, но старший инспектор Джефф Смит признал, что оно было «сложным и масштабным». Суд по делу начался во вторник, 23 декабря.

Ранее во Франции официально приравняли секс без согласия к изнасилованию.