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Во Франции признали виновными более 50 мужчин по делу Пелико

Reuters: все мужчины, обвиняемые по делу Пелико, признаны виновными

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Reuters/AP

Во Франции суд признал виновными 51 мужчину по делу об изнасиловании Жизель Пелико. Об этом сообщает Rueters.

«Все находящиеся под следствием 51 человек признаны виновными», — говорится в сообщении.

По данным издания, вместе с французом Домиником Пелико, который приводил к своей жене насильников, виновными признали еще 50 человек. По данным следствия, большинство из них отрицали свою вину в содеянном. Французский суд признал 46 мужчин виновными в изнасиловании, двоих — в попытке изнасилования и еще двоих — в сексуальном насилии. Один из подсудимых находится в бегах, его приговорили к сроку заочно.

В сентябре 2024 года во Франции начался судебный процесс над 71-летним Домиником Пелико по обвинению в неоднократном изнасиловании и привлечении десятков незнакомцев к насилию над своей женой, накаченной сильным воздействием седативных препаратов. Причем изнасилования происходили в ее собственной постели в период с 2011 по 2020 год. По данным следствия, фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 26 до 74 лет.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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