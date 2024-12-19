Во Франции признали виновными более 50 мужчин по делу Пелико

Во Франции суд признал виновными 51 мужчину по делу об изнасиловании Жизель Пелико. Об этом сообщает Rueters.

«Все находящиеся под следствием 51 человек признаны виновными», — говорится в сообщении.

По данным издания, вместе с французом Домиником Пелико, который приводил к своей жене насильников, виновными признали еще 50 человек. По данным следствия, большинство из них отрицали свою вину в содеянном. Французский суд признал 46 мужчин виновными в изнасиловании, двоих — в попытке изнасилования и еще двоих — в сексуальном насилии. Один из подсудимых находится в бегах, его приговорили к сроку заочно.

В сентябре 2024 года во Франции начался судебный процесс над 71-летним Домиником Пелико по обвинению в неоднократном изнасиловании и привлечении десятков незнакомцев к насилию над своей женой, накаченной сильным воздействием седативных препаратов. Причем изнасилования происходили в ее собственной постели в период с 2011 по 2020 год. По данным следствия, фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 26 до 74 лет.

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