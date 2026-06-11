Опубликованы кадры погони МиГ-29 за российской ракетой над одесским пляжем

Очевидцы, отдыхающие на одесском пляже, выложили в сеть кадры погони украинского истребителя МиГ-29 за ракетой ВС РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

Судя по видео, в момент съемки в городе звучит воздушная тревога, однако на пляже находится много людей, которые не спешат его покидать. В этот время со стороны моря становится слышно приближающийся военный самолет, который гонится за российской ракетой. По густому дымному следу определили, что это истребитель МиГ-29. Испугавшись гула самолета девочка подросток с криком выбежала из воды, когда мимо пронесся истребитель и пропал из кадра.

Координатор подполья Сергей Лебедев, комментируя это видео, уточнил, что истребитель пытался сбить российские ракеты, но ему это не удалось.

«Попытка не удалась, ракеты прибыли на место», — сказал он.

Кроме того, по его словам, теперь известно место, откуда взлетел самолет и при первой же возможности аэродром будет уничтожен, добавил Лебедев, тем более, что там остались иностранные самолеты.

Накануне стало известно, что в Одессе работала воздушная тревога и звучали взрывы.

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