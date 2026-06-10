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В городе на юге Украины произошли взрывы

В Одессе произошли взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом рассказало издание «Новости. Live».

При этом в Одесском районе действовала воздушная тревога. В настоящее время сирены звучат в отдельных районах Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей республики.

Днем 9 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины попали под удары российских войск.

8 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время ВС РФ поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Дипломат отметил: среди них были в том числе предприятия, выпускающие дроны.

По словам Небензи, российские военные атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются для нужд ВСУ, и военные аэродромы.

Ранее эксперт раскрыл детали ударов по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске.

 
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