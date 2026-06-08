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Российский подросток изрезал ножом свою девушку и соседку, обе не выжили

Под Иркутском будут судить подростка, изрезавшего ножом свою девушку и соседку
Shutterstock

Под Иркутском перед судом предстанет 15-летний подросток, который изрезал ножом свою девушку и соседку. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Все случилось 2 октября прошлого года в городе Шелехове. В подъезде многоквартирного дома подросток поссорился со сверстницей и нанес ей множественные удары ножом. На помощь пострадавшей выбежала 23-летняя соседка — на нее агрессор также набросился с ножом. Обеих после этого госпитализировали, однако врачам не удалось их спасти.

Фигуранта задержали по горячим следам, суд заключил его под стражу. Следователи допросили более 60 свидетелей и провели 15 экспертиз. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец изрезал знакомую и пытался зашить ей раны.

 
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