Москвич расправился с бабушкой, потому что она забирала у него жизненную энергию

В Москве 36-летний мужчина расправился со своей 90-летней бабушкой, сообщает mk.ru.

Мужчина, проживавший в квартире на Братиславской улице, проснулся посреди ночи и решил, что бабушка, которая уже давно не могла самостоятельно передвигаться, забирает у него слишком много жизненной энергии. Тогда москвич взял нож и нанес пенсионерке резаные раны. После этого он ушел во двор и гулял до приезда полиции.

В ходе расследования выяснилось, что виновник преступления не отдавал отчет своим действиям из-за психического заболевания, проявления которого начались у него в марте 2025 года. Мужчина внезапно стал религиозным фанатиком, затем у него началась мания преследования. Даже после лечения он продолжил странно себя вести: брызгал на домочадцев водой, которую считал святой, и окроплял предметы лампадным маслом.

Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Люблинский суд отправил его на принудительное лечение.

Ранее мужчина расправился с женщиной в лесу и спустя почти 20 лет получил срок.