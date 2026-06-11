В Подмосковье мужчина ворвался в дом и устроил кровавую резню, один человек умер

В Подмосковье мужчина проник в дом и напал на отца и сына

В Подмосковье подросток попал в больницу после того, как в дом его семьи проник мужчина. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в деревне Терновка под Наро-Фоминском. По данным Telegram-канала, человек ворвался в жилье. Там он атаковал 55-летнего отца и его 13-летнего сына, которые в этот момент находились внутри.

«В результате мужчина скончался на месте, подростка госпитализировали со множественными колотыми ранениями», – сообщается в публикации.

На данный момент юноша в больнице, его состояние медики оценили как тяжелое. Что именно стало причиной агрессии гостя, неизвестно.

До этого в Сахалинской области молодой человек стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на отчима. Между молодым человеком и родителем возник конфликт. В результате юноша схватился за нож и нанес несколько ударов члену семьи.

Несмотря на травмы, россиянин выжил. Его сына отправили под стражу.

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