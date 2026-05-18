Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Сахалине подросток пять раз ударил отчима ножом в грудь на глазах у матери

На Сахалине подросток пытался зарезать отчима
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Тымовском районе Сахалинской области возбуждено уголовное дело после нападения 16-летнего подростка на своего отчима. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в многоэтажке на улице Харитонова. Между пасынком и мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний схватил нож и пять раз ударил отчима грудь, мать сумела отобрать у сына оружие и вызвала скорую помощь.

Раненый выжил, суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого на Ставрополье подросток напал с ножом на спящую родственницу. Пострадавшую удалось спасти, она госпитализирована. Несовершеннолетнего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. мотивы поступка молодого человека устанавливаются, он заключен под стражу.

Ранее в Калуге мужчина в маске из «Крика» гонялся за детьми с ножом.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!