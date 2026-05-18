На Сахалине подросток пять раз ударил отчима ножом в грудь на глазах у матери

В Тымовском районе Сахалинской области возбуждено уголовное дело после нападения 16-летнего подростка на своего отчима. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в многоэтажке на улице Харитонова. Между пасынком и мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний схватил нож и пять раз ударил отчима грудь, мать сумела отобрать у сына оружие и вызвала скорую помощь.

Раненый выжил, суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого на Ставрополье подросток напал с ножом на спящую родственницу. Пострадавшую удалось спасти, она госпитализирована. Несовершеннолетнего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. мотивы поступка молодого человека устанавливаются, он заключен под стражу.

