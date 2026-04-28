«Весь дом в крови»: вор залез к забывшей закрыть дверь красноярке и зарезал ее ножом

В Красноярском крае вор проник в дом и заколол хозяйку
Мужчина жестоко расправился с женщиной во время попытки ограбить ее дом. Об этом сообщает «Борус. Люди».

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Емельяновская горка» под Красноярском. Как рассказала коллега, в день инцидента 32-летняя пострадавшая прилетела домой и, так как рейс был ночным, устала и не закрыла дверь дома.

В результате к ней в жилье проник мужчина, который планировал ограбить женщину. Однако после проникновения он встретил хозяйку, на которую напал.

«Убивал долго и жестоко. Весь дом в крови», – рассказала коллега женщины.

По ее словам, сначала он душил хозяйку. Когда та потеряла сознание, сходил за ножом и нанес ей несколько ударов. В результате женщина умерла.

При этом, как отмечает коллега, после произошедшего россиянин якобы создал чат со знакомыми, где хвастался тем, что «завалил богатую девочку».

Факт убийства журналистам подтвердили в Следственном комитете, но о подробностях не сообщали. После произошедшего сотрудники ведомства возбудили уголовное дело.

Ранее в Пензе задержали мужчину, заколовшего мать ножом.

 
