В Нигерии растет число жертв вспышки холеры

Reuters: число жертв холеры в Нигерии выросло до 74 человек

На северо-востоке Нигерии число заболевших холерой выросло до 7850 человек, зафиксировано 74 летальных случая с начала вспышки в мае. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на международную гуманитарную организацию «Врачи без границ».

Данная вспышка рассматривается в стране как чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, поэтому прикладываются все усилия, в том числе и международные, чтобы не допустить разрастания эпидемии дальше. Сейчас эпицентр находится в административном центре штата Брно — городе Майдугури, на который приходится больше половины случаев. Всего болезнь охватила 36 районов.

В начале июня власти штата Борно сообщали о 4204 случаях заражения и о 39 скончавшихся от холеры.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова назвала главный симптом холеры. Она обратила внимание, что озноба и боли в животе при этом заболевании обычно не наблюдается. Как правило, основным симптомом холеры является диарейный синдром.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации по холере в России.