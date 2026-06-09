Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Нигерии растет число жертв вспышки холеры

Reuters: число жертв холеры в Нигерии выросло до 74 человек
Anas Alkharboutli/Global Look Press

На северо-востоке Нигерии число заболевших холерой выросло до 7850 человек, зафиксировано 74 летальных случая с начала вспышки в мае. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на международную гуманитарную организацию «Врачи без границ».

Данная вспышка рассматривается в стране как чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, поэтому прикладываются все усилия, в том числе и международные, чтобы не допустить разрастания эпидемии дальше. Сейчас эпицентр находится в административном центре штата Брно — городе Майдугури, на который приходится больше половины случаев. Всего болезнь охватила 36 районов.

В начале июня власти штата Борно сообщали о 4204 случаях заражения и о 39 скончавшихся от холеры.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова назвала главный симптом холеры. Она обратила внимание, что озноба и боли в животе при этом заболевании обычно не наблюдается. Как правило, основным симптомом холеры является диарейный синдром.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации по холере в России.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!