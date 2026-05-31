В Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации по холере в России

Роспотребнадзор: эпидситуация по холере в России стабильная и контролируемая

Эпидемиологическая ситуация по холере в России остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Об этом ведомство сообщило в своем канале в «Макс».

«На сегодняшний день риски распространения холеры на территории страны отсутствуют, завозных случаев заболевания не зарегистрировано», — отмечает ведомство.

Там добавили, что Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая холеру.

До этого кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова назвала главный симптом холеры. Она обратила внимание, что озноба и боли в животе при этом заболевании обычно не наблюдается. Как правило, основным симптомом холеры является диарейный синдром.

Ранее Онищенко призвал повысить настороженность в Дагестане из-за холеры.