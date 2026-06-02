Онищенко предупредил россиян о страшных болезнях, которые можно подхватить на курорте

В отпуске россияне рискуют подхватить холеру и гепатиты. Об этом рассказал академик Российской академии наук, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, из-за популярности поездок в Юго-Восточную Азию возрастают эпидемиологические риски. Онищенко высказал мнение о том, что российские туристы ведут себя беспечно в азиатских странах, подвергая опасности свое здоровье.

«Если какого-нибудь немца заставят пить воду, он ее десять раз проверит документами. А мы пьем чуть ли не из ручья и все что попало», — сказал он.

В числе опасных болезней, риск завоза которых велик, он назвал холеру, гепатиты и всю группу кишечных инфекций. В связи с этим Онищенко обратился к россиянам с просьбой отдыхать на родине.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми бюджетными странами для пляжного отдыха до 100 тысяч рублей оказались Абхазия и остров Хайнань в Китае. Организация проанализировала туры на двоих, включающие авиаперелет и размещение в отелях четырехзвездочного уровня и с включенным завтраком. Однако даже при выборе таких направлений, как Абхазия или Китай, туристам рекомендовали рассчитывать на бюджет в 110–150 тысяч рублей, поскольку дешевых вариантов на июнь практически не осталось.

По информации АТОР, семь направлений позволяют уложиться в бюджет 150 тысяч рублей на двоих.

Ранее турист из России покрылся сыпью после купания в бассейне тайского отеля.