В оперштабе Белгородской области рассказали о пострадавших из-за атаки на регион

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что два местных жителя пострадали при атаке на коммерческий объект в поселке Борисовка Борисовского округа. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму, их доставили в областную клиническую больницу.

Еще одна женщина пострадала при детонации дрона в Грайворонском округе в селе Глотово. Она получила множественные осколочные ранения лица и живота. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в Грайворонскую ЦРБ, ей проводят операцию.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены в промежутке с 14:00 до 20:00 мск.

Ранее над Россией за шесть часов уничтожили более 120 беспилотников.