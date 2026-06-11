Тушение пожара в здании панорамы в Севастополе заняло почти 30 часов

На тушение вызванного ВСУ пожара в здании панорамы в Севастополе ушло 29 часов

Тушение пожара, возникшего из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в Севастополе, заняло 29 часов. Об этом сообщил в «ВКонтакте» директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«Сейчас первоочередной задачей становится оценка состояния здания и музейных предметов после 29-часового пожара», — написал Смородкин.

В пресс-службе музея уточнили, что работы по устранению последствий пожара в здании панорамы закончились к 8:00 мск, 11июня. Специалисты экстренных служб окончательно устранили очаги пожара и подтвердили отсутствие угрозы повторного распространения пламений.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».