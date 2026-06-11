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Общество

Власти Краснодара предоставили жилье жителям поврежденного при атаке беспилотника дома

Наумов: в Краснодаре развернут ПВР для жильцов поврежденного при атаке БПЛА дома
Оперативный штаб Краснодарского края

В Краснодаре развернули пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома, на который упал украинский беспилотник. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр города Евгений Наумов.

Он уточнил, что в центральном округе Краснодара серьезные повреждения получили многоквартирный дом и бизнес-центр.

Около 80 жителей многоэтажки были эвакуированы в укрытие на подземной парковке, к настоящему времени они уже вернулись в свои квартиры. Семьи отказались от размещения в ПВР, уточнил Наумов.

Помещения и территории дома и БЦ обследованы на предмет осколков беспилотника. В настоящее время на месте работает служба спасения Краснодара. Спасатели помогают убирать опасные конструкции, закрывают оконные проемы пленкой. Власти оценят ущерб от атаки, написал мэр.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что медики оказали помощь двум пострадавшим, госпитализация им не потребовалась. Там же добавили, что владельцам пострадавших квартир окажут всю необходимую помощь.

В ночь на 11 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что под удар украинских беспилотников попал Северский район Краснодарского края. На всей территории региона была объявлена беспилотная опасность. Пострадали несколько частных домовладений, трое человек получили ранения.

Ранее оперштаб опубликовал кадры с последствиями ночной атаки ВСУ в Краснодаре.

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