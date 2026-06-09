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Бизнес

Половина российских курьеров сталкивалась с перегревом в жару

Каждый второй опрошенный курьер сталкивался с тепловым ударом при работе в жару
Delphix/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй (51,8%) опрошенный курьер в России хотя бы раз чувствовал на смене признаки теплового удара или сильного обезвоживания. 28% сказали, что симптомы реально были — головокружение, тошнота, помутнение в глазах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом заданий для самозанятых Qugo (есть у «Газеты.Ru»).

У 3,5% было настолько тяжело, что обращались к врачу.

Чаще других страдают велокурьеры и пешие — у них доля столкнувшихся с перегревом доходит до 60%. Молодые курьеры 18–24 лет переносят тепловой удар чаще, чем их более зрелые коллеги. Возможно, потому что старшее поколение хуже распознает первые признаки и продолжает работать, когда уже пора остановиться.

При этом большинство курьеров (76%) принципиально не делают пауз в жару. Они работают, пока есть силы, и останавливаются только когда становится плохо физически.

64% курьеров покупают воду и изотоники в жару за свой счет. Еще 43% берут воду из дома. 25% спасаются от жары в торговых центрах, метро и кафе между заказами.

Почти 9 из 10 курьеров (87%) не получают от платформы или работодателя никакой надбавки за работу в жару. Те 13%, которые получают, в основном называют суммы до 300 рублей в день.

При этом для каждого четвертого курьера жара означает реальное падение заработка — более чем на 20% по сравнению с обычным летним днем. Особенно ощутимо это бьет по тем, кто работает на машине: топливо горит быстрее на кондиционирование, маршруты становятся длиннее, а количество заказов в дневной пик падает. Для велокурьеров и мотоциклистов жара, наоборот, может быть выгодной. Каждый четвертый такой курьер зарабатывает в жаркие дни больше обычного — конкурентов меньше, пробок меньше, маршруты короче, заказы плотнее.

Только 3% клиентов в жару дают больше чаевых. 62% дают столько же, сколько обычно. А 35% — меньше.

Лето сильно меняет структуру заказов. Почти 80% курьеров летом возят в основном продукты из магазинов. Это не рестораны и не готовая еда — это обычные продуктовые корзины: молоко, мороженое, газировка, фрукты, замороженные продукты, лекарства.

44% курьеров считают, что мороженое — самая проблемная летняя категория для доставки — в +30°C даже в термосумке оно начинает таять довольно быстро. На втором месте среди «нелюбимых» категорий у курьеров молочные коктейли (22%). Курьеры не предлагают это запретить, но просят понимания: иногда заказ доезжает уже не в том виде, в каком был на старте.

Когда курьеров спросили, что удерживает их на смене в самый жаркий момент дня, ожидалось услышать про мгновенные выплаты, повышенные коэффициенты, бонусы за час пик. Реальность оказалась проще. 73% курьеров на вопрос «что удерживает на смене в жару» отвечают: просто нужны деньги. Только 2% сказали, что их держит технология мгновенных выплат, 16% — накопленная сумма к концу смены, 19% — страх штрафа за отказ.

Большинство курьеров в России — мужчины (88%), большинство из них работают на электровелосипеде (62,7%). Каждый четвертый — на мотоцикле или автомобиле. Один из десяти — на велосипеде или самокате. Пешие курьеры — редкость, всего около процента. Возраст самый разный: от 18 до 65+. Самые большие группы — 35–44 года (треть курьеров) и 25–34 года (четверть). Молодежи 18–24 — около 19%. И почти каждый пятый курьер — старше 45 лет, в том числе люди пенсионного возраста.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. курьеров.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

 
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