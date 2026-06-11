Режим ЧС ввели в одном из районов Кубани после атаки ВСУ

Чеверев: в Афипском поселении ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Афипском городском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев.

По его словам, налета специалисты проводят обследование домовладений и других объектов. Пострадавшим оказывается помощь в уборке дворов и прилегающих территорий, добавил Чеверев.

Ночью 11 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, вызвав пожар.

Кроме того, фрагменты сбитых дронов были найдены по трем адресам в частном секторе. В одном из домов загорелась хозяйственная постройка. В другом взрывной волной выбило окна. Также в результате падения обломков оказалась поврежденной газовая труба.

По предварительной информации, в результате налета никто из местных жителей не пострадал.

Ранее жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки беспилотников.