Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — написал он.

Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие. Он напомнил, что запрещено снимать и публиковать в соцсетях фото и видео отражения атаки, а также работы средств противовоздушной обороны.

В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошел пожар и пострадали два человека. Также налету дронов подвергся Северский район, где пострадал один человек.

Как сообщил оперативный штаб Кубани, обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском, что вызвало пожар. Также обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.

Ранее дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе.