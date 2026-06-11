37-летняя екатеринбурженка развращала мальчика

Жительница Екатеринбурга стала фигуранткой дела по статье о развратных действиях. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По данным издания, 37-летняя женщина совершала преступления в отношении одного ребенка. Впервые екатеринбурженка сделала это в 2022 году. Спустя два года ситуация повторилась. Какие-либо детали о возрасте пострадавших и другие подробности не уточняются.

«Уголовное дело появилось лишь в этом месяце. 8 июня подозреваемую задержали», – сообщается в публикации.

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого в США бывший мэр Луизианы отправилась в тюрьму за развращение подростка. Во время вечеринки, посвященной дню рождения ее сына, женщина стала флиртовать с его 16-летним другом.

В какой-то момент они занялись сексом, за этим занятием их поймали дети чиновницы. В результате фигурантку разбирательств приговорили к 90 дням лишения свободы.

Ранее учительница домогалась школьника и несколько раз насиловала его.