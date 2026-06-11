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Общество

Бывший мэр совратила 16-летнего друга своего сына

В США экс-мэра осудили за совращение 16-летнего друга ее сына
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В американском штате Луизиана мэру вынесли приговор за надругательство над подростком. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Мисти Робертс устроила вечеринку по случаю дня рождения своего сына. На ней присутствовал и 16-летний друг молодого человека.

Во время мероприятия чиновница отвела юношу в одну из комнат, где флиртовала, затем они занялись сексом. Вскоре за процессом ее застали собственные дети. Гости также обратили внимание на произошедшее, а сын устроил скандал.

После инцидента Робертс задержали. На одном из заседаний суда она заявила, что «будет винить себя всю оставшуюся жизнь». Женщина раскаялась, но прокурор отверг ее слова.

Изначально мэру запрашивали срок 17 лет. Такую меру прокурор мотивировал тем, что пострадавший не достиг возраста согласия (в Луизиане это 17 лет).

Суд приговорил женщину к 90 дням тюремного заключения.

Ранее учительница начала встречаться с 14-летним учеником и подарила ему дорогие часы.

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