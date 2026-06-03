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Общество

Учительница домогалась школьника и несколько раз насиловала его

В США 55-летнюю учительницу арестовали за изнасилование школьника
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В американском штате Джорджия 55-летняя учительница стала фигуранткой уголовного дела после нескольких случаев надругательства над 16-летним юношей. Об этом сообщает Fox5.

По данным издания, Аманда Кац работала учительницей и в период с 2025 по 2026 год встречалась с молодым человеком вне территории школы, где фигурантка домогалась подопечного и насиловала его. Подробности произошедшего и то, как об этом стало известно, не уточняются.

Когда началось расследование, женщина уволилась. Сейчас она находится под стражей. Выйти на свободу она сможет только если заплатит залог в размере $25 000.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что другие несовершеннолетние также могли пострадать от действий Кац. Сейчас они выясняют, причастна ли учительница к другим подобным инцидентам.

До этого в Калифорнии педагога обвинили в развращении школьника в период с 2017 по 2018 год. Женщина занималась сексом с несовершеннолетним и отправляла непристойные фото.

Ранее тренер спортивной команды три года развращала школьницу.

 
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