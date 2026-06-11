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Общество

Россиянам напомнили о праве отозвать заявление об увольнении

Юрист Кузнецов: по закону сотрудник имеет право отозвать заявление об увольнении
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заявление об увольнении российские сотрудники имеют право отозвать в любой момент – это закреплено соответствующей статьей ТК РФ. Об этом в беседе с RT сообщил юрист hh.ru Александр Кузнецов.

Отзывается заявление письменно, документ пишется в свободной форме. В нем работнику нужно четко изложить реквизиты своего первого заявления, дату подачи, а также указать намерение отозвать его. Юрист посоветовал при этом обеспечить фиксацию подачи заявления – например, добиться отметки о получении документа на втором экземпляре.

Однако в некоторых случаях отозвать первоначальное заявление не получится, предупредил Кузнецов.

«Работник не может отозвать свое заявление, если на его место уже приглашен другой работник, которому нельзя отказать в приеме на работу в силу прямого указания действующего законодательства», — заключил эксперт.

До этого в департаменте организационного развития Роскачества предупредили, что сам факт увольнения сотрудника с работы не означает, что его автоматически лишают премии. Этот вопрос зависит от внутренних документов компании, которые содержат в себе условия премирования, а также от договоренностей с руководством. Важно заранее прийти к согласию, что при выполнении ключевых задач и достижении целей премия будет выплачена

Россиянам ранее напомнили о праве больничного после увольнения.

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