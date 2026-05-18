В Роскачестве объяснили, полагается ли премия уволившемуся сотруднику

Сам факт увольнения сотрудника с работы не означает, что его автоматически лишают премии. Этот вопрос зависит от внутренних документов компании, которые содержат в себе условия премирования, а также от договоренностей с руководством, объяснили RT в департаменте организационного развития Роскачества.

«Сам по себе факт увольнения не означает потерю премии, особенно если сотрудник выполнил согласованные цели и результаты его работы были достигнуты до даты ухода», — подчеркнули эксперты.

Такие вопросы, как правило, лучше решать заранее, обсудив с начальством планы ухода – важно договориться, что при выполнении ключевых задач и достижении целей премия будет выплачена, заключили специалисты.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин предупредил, что использование сотрудником нецензурной лексики на рабочем месте может расцениваться как дисциплинарный проступок и наказываться начальством. В том числе за это могут лишить премии, однако важно, чтобы работодатель указал в нормативных актах компании недопустимость нарушения, пояснил специалист.

