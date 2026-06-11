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Общество

Красноярец открыл стрельбу по компании из-за музыки, один человек не выжил

В Красноярском крае мужчину задержали за стрельбу по шумной компании
СУ СК РФ по Красноярскому краю

Жителя Красноярского края поймали после стрельбы по компании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Канифольный. 39-летняя женщина вместе с компанией мужчин 38-40 лет стояла около магазина и слушала музыку.

Громкие звуки не понравились местному жителю. Между сторонами возник конфликт, во время которого мужчина схватился за охотничье ружье и стал стрелять.

Компания села в машину и попыталась скрыться с места, но агрессор продолжал стрелять. Одна из пуль попала 38-летнему пострадавшему в грудь, спасти пострадавшего не удалось. Остальные также получили травмы.

«В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Стрелка задержали. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчину отправили под стражу.

До этого в Мурино посиделки за шашлыком закончились стрельбой. Во время шумного застолья один из участников схватился за пистолет и выстрелил в воздух. В результате никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили стрельбу на спортплощадке.

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