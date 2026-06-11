Красноярец открыл стрельбу по компании из-за музыки, один человек не выжил

В Красноярском крае мужчину задержали за стрельбу по шумной компании

Жителя Красноярского края поймали после стрельбы по компании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Канифольный. 39-летняя женщина вместе с компанией мужчин 38-40 лет стояла около магазина и слушала музыку.

Громкие звуки не понравились местному жителю. Между сторонами возник конфликт, во время которого мужчина схватился за охотничье ружье и стал стрелять.

Компания села в машину и попыталась скрыться с места, но агрессор продолжал стрелять. Одна из пуль попала 38-летнему пострадавшему в грудь, спасти пострадавшего не удалось. Остальные также получили травмы.

«В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Стрелка задержали. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчину отправили под стражу.

До этого в Мурино посиделки за шашлыком закончились стрельбой. Во время шумного застолья один из участников схватился за пистолет и выстрелил в воздух. В результате никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили стрельбу на спортплощадке.