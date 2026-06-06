В Екатеринбурге подростки устроили стрельбу на спортплощадке

E1.ru: в Екатеринбурге школьники стреляли друг в друга на спортплощадке

В Екатеринбурге полиция начала проверку после сообщений о стрельбе, устроенной подростками на спортивной площадке возле школы №27. Об этом сообщает E1.RU.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Коммунистической, 81. Местная жительница рассказала изданию, что подростки стреляли из предмета, похожего на пистолет.

По ее словам, сначала несовершеннолетние стреляли по бутылкам, затем в воздух, а также в сторону друг друга. При этом рядом находились родители с колясками и дети младшего возраста.

Судя по опубликованным кадрам, подростки открывали огонь по своему знакомому. Происходящее они снимали на видео.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №15. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников инцидента. По факту произошедшего проводится проверка.

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