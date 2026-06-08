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Мужчина устроил стрельбу из пистолета на шашлыках в Ленобласти

В Мурино задержали мужчину, устроившего стрельбу из сигнального пистолета
Artsaba Family/Shutterstock/FOTODOM

В Мурино задержали мужчину, который устроил стрельбу в воздух на шашлыках, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 7 июня на поле в районе улице Графской. Около 18:00, по словам очевидцев, там отдыхала шумная компания, и один из любителей шашлыков начал стрелять в воздух из пистолета.

Полицейские быстро прибыли по указанному адресу и задержали стрелка. Им оказался 40-летний житель города Бугры. У него изъяли сигнальный пистолет с четырьмя патронами в обойме, а на месте происшествия обнаружили две стреляные гильзы. В результате выходки никто не пострадал.

Задержанный был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале июня подростки устроили стрельбу на спортплощадке в Екатеринбурге. По словам очевидцев, сначала несовершеннолетние стреляли по бутылкам, затем в воздух, а также в сторону друг друга. При этом рядом находились родители с колясками и дети младшего возраста. Происходящее они снимали на видео. Полиция начала проверку.

Ранее житель Ленобласти открыл огонь на улице, пока выносил мусор.

 
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