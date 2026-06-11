В Индийском океане обнаружили крупнейшее кладбище китов

На дне в юго-восточной части Индийского океана китайские ученые обнаружили существующее более 5 млн лет крупнейшее кладбище китов. Об этом сообщает журнал Nature.

Обширный китовый некрополь был найден в зоне Диамантина на глубине от 4616 до 7001 метра. Он тянется примерно на 1,2 тыс. километров вдоль морского дна. В настоящий момент в нем обнаружены 476 останков ископаемых китообразных.

Изотопное исследование выявило, что падения китов на дно в этом районе Индийского океана происходили уже не менее 5,3 млн лет.

9 июня сообщалось, что недавно выброшенного на берег горбатого кита по кличке Тимми утилизировали практически без отходов. Его жир превратят в биодизель, а кости, кожу и сухожилия — в биомассу для цементного завода.

Кит был найден несколько недель назад на пляже датского острова Анхольт. Млекопитающее разделали на несколько частей с помощью экскаватора. В пятницу останки вывезли с пляжа, а в понедельник отправили на переработку на материк.

Некоторые кости животного были переданы в столичный музей для пополнения научной коллекции.

Ранее в Британии на пляж вынесло гигантскую тушу неизвестного существа.