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Общество

Из кита Тимми сделают биотопливо

Из выброшенного на берег кита в Дании сделают топливо и цемент
Kai Moorschlatt/dpa/Global Look Press

Выброшенного на берег горбатого кита по кличке Тимми утилизировали практически без отходов. Его жир превратят в биодизель, а кости, кожу и сухожилия — в биомассу для цементного завода, пишет Die Zeit.

Кит был найден несколько недель назад на пляже датского острова Анхольт. Млекопитающее разделали на несколько частей с помощью экскаватора. В пятницу останки вывезли с пляжа, а в понедельник отправили на переработку на материк.

Некоторые кости кита были переданы в столичный музей для пополнения научной коллекции. Остальная часть животного будет использована в промышленности, что специалисты называют примером максимально экологически чистой утилизации.

Ранее стало известно, что останки мамонта, хранившиеся в музее 70 лет, оказались останками совершенно другого животного. Лишь недавно ученые смогли провести радиоуглеродное датирование. Результат оказался неожиданным: возраст костей составил всего 2–3 тыс. лет. Это поставило исследователей в тупик, поскольку мамонты исчезли примерно 13 тыс. лет назад.

 
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