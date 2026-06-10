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Пожарный из Краснознаменска помог другу, сняв его кота с высокого дерева

Пожарный из Краснознаменска спас кота, который трое суток сидел на сосне

Приехавший в гости к другу пожарный из Краснознаменска спас кота приятеля, который просидел на сосне трое суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Кот по кличке Котик, который несколько лет живет на хуторе, не пропадал раньше, однако в этот раз не вернулся домой на третий день. Встревоженный хозяин Антон отправился на поиски и неподалеку на поляне услышал жалобное мяуканье: кот сидел на сосновой ветке, и не мог слезть.

«Высота от земли была около пяти метров. Я пытался звать, приманивать едой, но он трусил. Как раз в это время ко мне заехал друг — Сергей Цыганков. Он работает в пожарной части Краснознаменска. Сергей предложил помочь», — рассказал мужчина.

Цыганков, приехавший на помощь, подогнал к сосне микроавтобус, установил на него лестницу и за 10 минут снял кота. Спасатель особо отметил покладистый характер Котика, который вел себя спокойно, не царапался и не кусался.

В мае в Москве специалисты вытащили кота по кличке Бандит из пятиметрового колодца. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», рыжий кот проживает на большом огороженном участке в частном доме вместе с большой семьей. В какой-то момент питомец решил сбежать, чтобы отдохнуть от домочадцев, но во время прогулки не заметил открытый колодец глубиной пять метров и провалился.

Ранее кошка застряла на дереве в Подмосковье и просидела там шесть дней.

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