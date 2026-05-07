Кошка застряла на дереве в Подмосковье и просидела там шесть дней

В Подмосковье спасли кошку, которая просидела на дереве шесть дней
Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Подмосковье кошка залезла на дерево и застряла там на шесть дней. Об этом сообщает regions.ru.

Инцидент произошел в Лыткарине на Первомайской улице. Кошка взобралась на дерево, застряла там и не могла сама спуститься шесть дней. Наблюдавшие за этой картиной очевидцы решили обратиться к волонтерам.

Прибывший на место спасатель поднялся по стволу, однако перепуганная кошка забилась на самую макушку. Достать ее рукой было уже невозможно. Тогда мужчина начал раскачивать ветки, а внизу добровольцы растянули плед. В результате кошка сорвалась, но успела зацепиться когтями чуть ниже. После повторной встряски она рухнула вниз, когда высота была уже небольшой.

Кошка мгновенно вскочила и бросилась наутек. Признаков травм у беглянки не заметили. Вся спасательная миссия заняла около двадцати минут.

Ранее спасение надышавшегося угарным газом на пожаре в Тюмени кота сняли на видео.

 
