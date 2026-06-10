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Общество

В России ввели единый срок прохождения медосмотра для мигрантов

Путин подписал закон о медосмотре мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ
Ilya Moskovets/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ввел единый срок прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами. Документ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно закону, теперь мигранты будут обязаны пройти медосмотр в течение 30 дней со дня въезда в страну. При этом процедура будет осуществляться за счет средств иностранцев или работодателей и заказчиков работ.

Из документа следует, что иностранные граждане, находящиеся на территории России более 90 дней, и трудовые мигранты в рамках медицинского осмотра должны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, а также ВИЧ-инфекции.

Несколькими часами ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении налоговых пошлин для иностранцев. Документ предусматривает повышение сбора за оформление гражданства — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание — с 1920 рублей до 15 тыс. рублей, за оформление вида на жительство с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее МВД РФ анонсировало эксперимент по организованному набору трудовых мигрантов.

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