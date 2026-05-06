Только один регион России не попал в эксперимент по набору трудовых мигрантов

Масштабный эксперимент по организованному набору мигрантов для работы в России проведут с начала 2027 года и до конца 2030 года на всей территории страны, за исключением Москвы и Московской области, образующих столичный регион. Об этом сообщило МВД России в своем канале в «Макс».

Для реализации этого проекта министерство инициировало пакет из четырех законопроектов. Первый из них наделяет правительство полномочиями по проведению эксперимента, включая создание реестров работодателей и самих мигрантов — участников процесса.

Второй документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно этим поправкам, если мигрант работает в организации или у ИП, налог будет удерживать и перечислять агент, а при трудоустройстве у физического лица — сам иностранец.

«Планируется, что налог на доходы уплачивается в виде фиксированных авансовых платежей», — указано в пояснительной записке.

Третий законопроект корректирует Трудовой кодекс: для участников эксперимента работодатели смогут заключать только срочные трудовые договоры, а также применять электронный документооборот через специальную информационную систему оператора организованного набора.

Четвертый документ расширяет ст. 56 Бюджетного кодекса, добавляя в перечень налоговых доходов региональных бюджетов сбор с доходов от трудовой деятельности мигрантов.

Таким образом, пояснили в МВД РФ, запланированный эксперимент призван создать комплексную правовую базу для системного привлечения иностранной рабочей силы, централизованного контроля за их трудоустройством и налогообложением.

