В Республике Алтай подростки заставили девочку опуститься на колени и избили

В Майме девочки поставили сверстницу на колени и избили
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские Республики Алтай проводят проверку после видео со школьницами, избивавшими сверстницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Майма. На видео, которое опубликовали в местных пабликах, заметно, как одна из участниц наносит пострадавшей удары по лицу.

После этого девочка становится на колени, и, предположительно, просит прощения. Затем другая участница ударяет ее ногой по голове.

Вскоре на публикацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Они установили всех участников инцидента. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка в установленном порядке, решается вопрос о постановке на профилактический учет несовершеннолетних и их законных представителей», – сообщается в публикации.

До этого в Алтайском крае школьницы заманили девочку в безлюдное место, где стали избивать по лицу. Ее также таскали за волосы, толкали и оскорбляли. По факту инцидента следователи организовали проверку.

Ранее четверо подростков избили 14-летнюю девочку в новосибирском ТЦ из-за шутки.

 
