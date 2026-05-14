Ростовские подростки поставили мальчика на колени ради извинений и избили

В Ростове подростки издевались над сверстником. Об этом сообщает «Это Ростов новости».

Инцидент произошел на улице Тацинской. На кадрах с места заметно, как компания школьников требует, чтобы пострадавший встал на колени и за что-то извинился перед одним из них. Что именно стало причиной этого конфликта, не уточняется.

Как рассказали местные жители, агрессоры якобы обещали не трогать мальчика, но потом все равно избили. Это, по их словам, не первый подобный случай. Ребенку часто наносят удары, видя, что он слабее.

На ситуацию обратили внимание следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Там также уточнили, что обидчикам от 13 до 15 лет, пострадавшему – 13.

«В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Шуе 11-летнюю девочку поставили на колени и запинали ногами. Причиной агрессии стала якобы кража вейпа.

Ранее в Петербурге подростки заставили школьника извиняться на коленях и целовать им ноги.