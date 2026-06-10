Грибников предупредили о необходимости перебирать урожай в день сбора

Грибы следует перебирать в день сбора, тщательно отделяя подпорченные экземпляры. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Эксперты отмечают, что уже через четыре часа после срезания в мякоти гриба начинаются процессы гниения.

Готовить грибы в ведомстве советуют либо в день сбора, либо максимум на следующее утро.

Если урожай предназначен для длительного хранения, обязательна варка. Воду после первого закипания необходимо слить, так как в нее выделяются вредные вещества. Далее следует залить свежую подсоленную воду и продолжать варку до тех пор, пока грибы не начнут тонуть. Только после такой обработки их можно жарить, тушить или солить.

Специалисты предупреждают, что не стоит пить рассол из-под грибов, поскольку жидкость впитывает все вредные вещества.

Завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета им. Н. Лобачевского Екатерина Воденеева до этого сообщила, что в средней полосе РФ грибной сезон начался раньше обычного.

При этом биолог не считает аномалией появление белых, подберезовиков, лисичек в конце мая — начале июня. Например, боровики можно собирать с конца весны и иногда до первого снега.

Ранее миколог назвал гриб, который нельзя сочетать с алкоголем.