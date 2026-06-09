В России раньше обычного стартовал грибной сезон

В средней полосе России грибной сезон начался раньше, чем обычно, сообщила РИА Новости завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета им. Н. Лобачевского Екатерина Воденеева.

Биолог отметила, что появление белых, подберезовиков, лисичек в конце мая — начале июня не считается аномалией. Так, боровики можно собирать с конца весны и — иногда — до первого снега.

Воденеева рассказала, что раннее начало грибного сезона обусловлено двумя факторами.

«Это обильная снежная зима, которая обеспечила почву значительным запасом влаги, а также теплые температуры марта, а позже и середины мая», — сказала эксперт.

Воденеева добавила, что они привели к активному росту грибницы и появлению у нее плодовых тел.

До этого миколог Максим Дьяков сообщил, что в лесах Московского региона уже можно найти гриб святого Георгия, который также называют майским. Его можно жарить, варить, солить, но при этом он мало известен среди грибников.

Ранее в лесах Ленобласти заметили съедобных «лосей».