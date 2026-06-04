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Общество

Назван гриб, который нельзя сочетать с алкоголем

Миколог Вишневский: гриб серый навозник нельзя сочетать с алкоголем
Pixabay

Гриб серый навозник является съедобным, однако его нельзя сочетать с алкоголем. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«В сочетании с алкоголем он дает очень серьезное, сильное, неприятно выглядящее и ощущаемое отравление. Не смертельное, но запомните надолго. Именно на основе серого навозника разработан тот самый препарат, которым «зашивают». Этот гриб категорически несовместим с алкоголем», — сказал эксперт.

Он также перечислил грибы, которые стоит искать в подмосковных лесах прямо сейчас. Среди них сморчки и майская рядовка, оставшиеся с весны. Кроме того, ранним летом появляются опята, вешенки и, если повезет, можно найти сосновые боровики на юге области.

До этого Вишневский отмечал, что в лесах Московской области можно наткнуться на сверхпитательный, вкусный и полезный гриб — трутовик серно-желтый, или, как его часто называют, — ТСЖ.

Ранее сообщалось, что российские производители грибов столкнулись с убытками из-за слабого спроса.

 
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