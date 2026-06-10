В Севастополе локализован пожар в здании панорамы в Севастополе

МЧС: пожар в здании панорамы в Севастополе локализован на 600 «квадратах»

Пожар, произошедший в здании панорамы обороны Севастополя в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУМЧС региона.

«Пожар в здании панорамы локализован. Площадь — 600 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому был присвоен 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве культуры России уже пообещали сделать все возможное, чтобы восстановить музей.

Ранее депутат назвал преступлением удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя».