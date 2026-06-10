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Политика

Депутат назвал преступлением удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»

Депутат Пархоменко: удар по панораме Оборона Севастополя является преступлением
razvozhaev/MAX

Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» является сердцем города. Удар ВСУ по зданию — беспрецедентный случай. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва Василий Пархоменко.

«Одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», — сказал Пархоменко.

Он также подчеркнул, что переживает произошедшее как личную утрату. Противник, по его словам, ведет психологическую войну на подрыв ценностей, поэтому наносит удары по подобным объектам.

Украинский беспилотник ударил по зданию музея — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали атаку ВСУ на панораму Севастополя варварским актом.

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