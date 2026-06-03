В минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов

Состояние раненных в Старобельске (ЛНР) студентов оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС врио министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

По его словам, сейчас на стационарном лечении находятся пять человек.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. По его словам, на это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи.

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.