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Общество

Подделка справок об отсутствии опасных болезней будет наказываться лишением свободы

Путин подписал закон об ответственности за подделку справок об опасных болезнях
Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за подделку и использование фальшивых документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.

За продажу и использование поддельных документов будет грозить лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Во всех случаях предусматривается штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За сокрытие опасных для людей инфекционных заболеваний, например ВИЧ, наказание будет строже: от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. Штраф в каждом из случаев — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Наиболее строгое наказание предусмотрено для преступлений, совершенных организованной группой, повлекших массовое заражение людей опасным заболеванием или другие тяжкие последствия. За это злоумышленнику будет грозить от четырех до восьми лет тюрьмы, а также штрафом в размере 1,5-3 млн рублей.

Ранее на Камчатке сотрудников больницы заподозрили в заражении ребенка ВИЧ-инфекцией.

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