На Камчатке сотрудников больницы заподозрили в заражении ребенка ВИЧ-инфекцией

На Камчатке малолетний ребенок заразился ВИЧ‑инфекцией из‑за халатности медработников, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По факту инцидента было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования контролирует руководитель следственного управления. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, в том числе причинно‑следственной связи между действиями врачей и последствиями для здоровья ребенка.

«По версии следствия, заражение малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека стало возможным в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи и допущенных грубых нарушений со стороны медицинских работников родильного дома и отделения патологии краевой детской больницы», — говорится в сообщении.

О том, что новорожденный, появившийся на свет в одном из роддомов в Петропавловске-Камчатском, заразился вирусом иммунодефицита (ВИЧ) стало известо еще в конце 2024 года.

Его мать обвинила в этом медиков, отметив, что узнали о диагнозе ребенка случайно, когда у него брали анализы перед плановой операцией. По словам женщины, ни у нее, ни у отца ребенка вирус не выявили — они сдавали анализы несколько раз.

Женщина поделилась, что «полностью исключает бытовой путь заражения», так как в окружении семьи нет носителей инфекции. Подозрения, по словам жительницы краевого центра, падают на медучреждения, где пребывал младенец после рождения.

