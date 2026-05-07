Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

На Камчатке сотрудников больницы заподозрили в заражении ребенка ВИЧ-инфекцией

Персонал камчатского роддома обвинили в халатности из-за заражения ребенка ВИЧ
Павел Львов/РИА «Новости»

На Камчатке малолетний ребенок заразился ВИЧ‑инфекцией из‑за халатности медработников, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По факту инцидента было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования контролирует руководитель следственного управления. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, в том числе причинно‑следственной связи между действиями врачей и последствиями для здоровья ребенка.

«По версии следствия, заражение малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека стало возможным в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи и допущенных грубых нарушений со стороны медицинских работников родильного дома и отделения патологии краевой детской больницы», — говорится в сообщении.

О том, что новорожденный, появившийся на свет в одном из роддомов в Петропавловске-Камчатском, заразился вирусом иммунодефицита (ВИЧ) стало известо еще в конце 2024 года.

Его мать обвинила в этом медиков, отметив, что узнали о диагнозе ребенка случайно, когда у него брали анализы перед плановой операцией. По словам женщины, ни у нее, ни у отца ребенка вирус не выявили — они сдавали анализы несколько раз.

Женщина поделилась, что «полностью исключает бытовой путь заражения», так как в окружении семьи нет носителей инфекции. Подозрения, по словам жительницы краевого центра, падают на медучреждения, где пребывал младенец после рождения.

Ранее ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал коллегу и получил срок.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!