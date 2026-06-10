Путин потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу

Спецслужбам России необходимо усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

«Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре», — сказал он.

Также глава государства попросил оперативно провести соответствующую работу.

3 июня дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в Донецкой народной республике. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда в него влетел беспилотник. В результате удара восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР). В результате этого нападения обрушилось пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил.

Ранее Путин заявил, что за большинством террористических преступлений стоят украинские спецслужбы.