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Панорама «Оборона Севастополя» может частично обрушиться после атаки ВСУ

ТАСС: в панораме «Оборона Севастополя» может обрушиться купол после удара ВСУ
razvozhaev/MAX

Пожар в панораме «Оборона Севастополя», возникший после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожает обрушением купола музея. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, передает ТАСС.

«13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», — сказал он.

Украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

В министерстве культуры России уже пообещали сделать всё возможное, чтобы восстановить музей.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

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