Женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты

В Индии женщину изнасиловали в салоне красоты в первый рабочий день

Жительницу Индии изнасиловали в первый день на рабочем месте в салоне красоты. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, за некоторое время до инцидента 20-летняя девушка окончила профильные курсы и остро нуждалась в работе. Один из местных жителей предложил ей вакансию в своем заведении, и она соггласилась.

На следующий день она вышла на работу, а уже вечером владелец салона, еще один сотрудник и клиент надругались над новой сотрудницей.

«Затем обвиняемые пригрозили ей серьезными последствиями, если она расскажет кому-либо об инциденте», – сообщается в публикации.

Несмотря на угрозы, пострадавшая сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. В результате полицейские задержали двоих мужчин, еще один объявлен в розыск. Салон опечатали.

До этого в индийском штате Карнатака женщину изнасиловали десять человек. Из них двое предложили незнакомке алкогольный напиток с неизвестным веществом, и, когда она потеряла сознание, отвезли на ферму, где над ней и надругались.

Ранее житель Кемеровской области расправился с женщиной, чтобы скрыть изнасилование.