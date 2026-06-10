Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты

В Индии женщину изнасиловали в салоне красоты в первый рабочий день
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Индии изнасиловали в первый день на рабочем месте в салоне красоты. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, за некоторое время до инцидента 20-летняя девушка окончила профильные курсы и остро нуждалась в работе. Один из местных жителей предложил ей вакансию в своем заведении, и она соггласилась.

На следующий день она вышла на работу, а уже вечером владелец салона, еще один сотрудник и клиент надругались над новой сотрудницей.

«Затем обвиняемые пригрозили ей серьезными последствиями, если она расскажет кому-либо об инциденте», – сообщается в публикации.

Несмотря на угрозы, пострадавшая сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. В результате полицейские задержали двоих мужчин, еще один объявлен в розыск. Салон опечатали.

До этого в индийском штате Карнатака женщину изнасиловали десять человек. Из них двое предложили незнакомке алкогольный напиток с неизвестным веществом, и, когда она потеряла сознание, отвезли на ферму, где над ней и надругались.

Ранее житель Кемеровской области расправился с женщиной, чтобы скрыть изнасилование.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!