Компания из 10 мужчин вывезла женщину на ферму и насиловала там

В Индии 10 человек задержали за изнасилование женщины

Жительница Индийского штата Карнатака подверглась групповому изнасилованию, пока ее удерживали в плену. Об этом сообщает New First Prime.

По данным издания, 41-летняя женщина возвращалась домой, когда к ней подошли двое местных жителей и предложили алкогольный напиток, в который подмешали неизвестное вещество. Предположительно, это были наркотики.

Пострадавшая потеряла сознание. После этого неизвестные перевезли ее на изолированную ферму, где уже собралась компания мужчин. В течение некоторого времени ее насиловали и снимали процесс на видео.

Освободившись, пострадавшая предпочла не рассказывать никому о ситуации. В полицию она обратилась только после того, как жители ее деревни рассказали, что видели ролики надругательства над ней в соцсетях.

В результате полицейские арестовали десять человек, у них изъяли технику. На данный момент их допрашивают. Известно, что после огласки мужчины пытались удалить файлы с телефонов.

Ранее компания мужчин изнасиловала мать на глазах у девятилетней дочери.