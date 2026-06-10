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Общество

Спасатели рассказали об итогах масштабной операции по поиску Усольцевых

Шестидневные поиски Усольцевых в Красноярском крае не увенчались успехом
ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Шестидневные масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, были возобновлены на прошлой неделе и приостановлены, не дав результатов. Об этом сообщает краевое учреждение «Спасатель» во «ВКонтакте».

В аварийно-спасательном формировании рассказали, что с 4 по 9 июня сводная группа сотрудников учреждения в составе 15 человек и шести единиц техники была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи.

В течение шести дней спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка.

«Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена», — говорится в сообщении.

До этого бывший спасатель Юрий Раилко сообщил, что поиски пропавшей семьи будут эффективны до середины июня.

Ранее в СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых поставили блокпост.

 
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