Суд вынес приговор бывшей активистке «Открытой России»

Бывшая активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорена к 17 годам лишения свободы по обвинению в финансировании украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Подсудимая признана виновной, и ей назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года Шевченко была приговорена к условному сроку лишения свободы по первому в истории РФ уголовному делу о нежелательных иностранных агентах, действующих на территории России. Дело в отношении нее было заведено еще в 2019 году.

Летом 2022 года активистка покинула Россию, в сентябре ее объявили в розыск, а в декабре того же года Ленинский суд Ростова-на-Дону отменил условный срок и приговорил ее к трем годам колонии-поселения.

Организация «Открытая Россия», основанная бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), прекратила свою деятельность и полностью закрыла все региональные отделения в мае 2021 года.

Ранее Путин заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов.